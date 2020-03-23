1. Дизайн web-сайтов
2. Дизайн писем E-mail для дальнейшей верстки ирассылки
3. Дизайн карточек товаров дляинтернет-магазинов
4. Дизайн и оформление социальныхсетей
5. Дизайн рекламных и сувенирныхматериалов
6. Дизайн любой полиграфии
7. Дизайн наружной рекламы
8. Дизайн информационных табличек
9. Фирменный стиль, брендбук,логобук
10. Маркетинг-кит, презентация, отчет
11. Каталог, буклет, брошюра,листовка, флаера, визитки
12. Дизайн упаковки и этикетки
13. Дизайн меню для кафе и ресторанов
14. Дизайн плаката, афиши, постера,календарей
15. Дизайн грамоты, диплома,сертификата
16. Дизайн одежды с лого
17. Дизайн выставочных стендов, PressWall, Brand Wall
18. Дизайн стенда L-баннера, Х-баннера,Roll-up баннера
19. Дизайн макета для журнала или газеты
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