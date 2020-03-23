markusver

Виталий markusver

 
31 годУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Современный и уникальный дизайн для вашего сайта, интернет магазина, landing page. Всегда на связи!

1.                 Дизайн web-сайтов

2.                 Дизайн писем E-mail для дальнейшей верстки ирассылки

3.                 Дизайн карточек товаров дляинтернет-магазинов

4.                 Дизайн и оформление социальныхсетей

5.                 Дизайн рекламных и сувенирныхматериалов

6.                 Дизайн любой полиграфии

7.                 Дизайн наружной рекламы

8.                 Дизайн информационных табличек

9.                 Фирменный стиль, брендбук,логобук

10.             Маркетинг-кит, презентация, отчет

11.             Каталог, буклет, брошюра,листовка, флаера, визитки

12.             Дизайн упаковки и этикетки

13.             Дизайн меню для кафе и ресторанов

14.             Дизайн плаката, афиши, постера,календарей

15.             Дизайн грамоты, диплома,сертификата

16.             Дизайн одежды с лого

17.             Дизайн выставочных стендов, PressWall, Brand Wall

18.             Дизайн стенда L-баннера, Х-баннера,Roll-up баннера

19.             Дизайн макета для журнала или газеты

БрендбукДизайн упаковки
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