martin_nas

Анастасия martin_nas

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Большая статья по препарату
Отличный текст по фармацевтике. В теме, рекомендую.
Четкое задание, приятное общение с заказчиком, оплата в срок и в полном объеме. Работой довольна. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Статьи на тему ухода за домашними животными
Статьи написаны в оговоренные сроки. Буду обращаться еще!
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв