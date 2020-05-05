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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличный текст по фармацевтике. В теме, рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое задание, приятное общение с заказчиком, оплата в срок и в полном объеме. Работой довольна. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
5 лет назад
Статьи написаны в оговоренные сроки. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата.