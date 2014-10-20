Доброго времени суток. Я - дизайнер-художник-ретушер с опытом.
Ответственная, пунктуальная, всегда на связи.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Логотип для ювелирного дома127 просмотров
- Логотип для кофейни125 просмотров
- Логотип241 просмотр
- Для соцсетей212 просмотров
- Для соцсетей173 просмотра
- Картина на холсте300 просмотров
- Для сайта160 просмотров
- Для сайта143 просмотра
- Для сайта129 просмотров
- Векторный портрет978 просмотров
- Персонажи для сайта327 просмотров
- Изменение цвета металла191 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Огромное спасибо за работу! С уважением, Юлия Клименко
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно было сотрудничать!
$5
10 баллов
9 лет назад
Пунктуально, быстро, была на связи. Профессионально обработала фотки. Свое правильное виденье результата. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Заказчик четко ставит задачу, на связи, по оплате проблем не возникло. Рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличный художник! Творческий подход, постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик отличный! Все быстро, понятно и честно по деньгам в работе! Рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#145
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#249