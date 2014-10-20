maryland2014

Бондаренко Марина maryland2014

 
43 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Доброго времени суток. Я - дизайнер-художник-ретушер с опытом. 

Ответственная, пунктуальная, всегда на связи.

Буду рада сотрудничеству!

[email protected]

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Отзывы заказчиков
KlimenkoUlia
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать картинки
Огромное спасибо за работу! С уважением, Юлия Клименко
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать во Flat стиле 5 простейших картинок
Все хорошо, рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
M_master
Дмитрий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Обработать фотографии в фотошопе
Пунктуально, быстро, была на связи. Профессионально обработала фотки. Свое правильное виденье результата. Мои рекомендации!
Заказчик четко ставит задачу, на связи, по оплате проблем не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Эскиз Тату
Отличный художник! Творческий подход, постоянно на связи. Рекомендую!
Заказчик отличный! Все быстро, понятно и честно по деньгам в работе! Рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#145
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#249