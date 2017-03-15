masha_creater

Всем добрый день. Для сайта продажи пробковых покрытий http://corkland.ru/catalog (на страницы каталога) нужны иконки - "Почему мы?" Идея взята с сайта - https://www.cork-24.ru/corkart-all.html (иконки под меню на плашке). Но пункты будут такие: ...