masha_creater

Мария masha_creater

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сайты под ключ. Продвижение сайтов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры на сайт

    Нужно сделать три баннера на сайт sadin.ru (вместо трех маленьких, которые сейчас). Размер каждого 1320px x 500px. В тематике и цветовой гамме сайта. Темы: Комплектом оборудование для автополива ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка иконок

    Всем добрый день.  Для сайта продажи пробковых покрытий  http://corkland.ru/catalog (на страницы каталога) нужны иконки - "Почему мы?" Идея взята с сайта - https://www.cork-24.ru/corkart-all.html (иконки под меню на плашке). Но пункты будут такие: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи"

    Нужны линейные иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи" для раздела "Преимущества ЖБ свай": - Высокая несущая способность (Одна свая выдерживает нагрузку до 4 до 60 тонн в зависимости от грунта) - ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

alinafutura
Алина 
33 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Баннеры на сайт
Рекомендую Марию в качестве заказчика. Своевременная оплата, адекватная постановка задач и спокойное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Алина - добросовестный исполнитель. Работу выполнила качественно и в срок. На все правки реагировала быстро и адекватно. Обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Разработка иконок
Доволен сотрудничеством. Всегда на связи, правки по делу, мгновенная оплата. Буду рад новым проектам.
Отличная работа Сергея. Учитывал все пожелания. Всегда был на связи. Сделал все в срок. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи"
Мария, одна из лучших заказчиц! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача, коммуникация, быстрая оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству. =)
Святослав, отличный исполнитель. Разработал иконки - качественно, быстро и очень красиво! Обязательно будем работать еще.
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konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужна верстка одного блока
Быстро проверяет, быстро отвечает. Оплата без проблем. Спасибо Марии за интересную задачу! Рекомендую!
Замечательный, толковый специалист. Сразу увидел все нюансы в поставленной задаче! Справился быстро и на 5+ !!!
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