masha_creater

Нужно сделать три баннера на сайт sadin.ru (вместо трех маленьких, которые сейчас). Размер каждого 1320px x 500px. В тематике и цветовой гамме сайта. Темы: Комплектом оборудование для автополива ...
Я против войны в Украине!
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$19
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем добрый день. Для сайта продажи пробковых покрытий http://corkland.ru/catalog (на страницы каталога) нужны иконки - "Почему мы?" Идея взята с сайта - https://www.cork-24.ru/corkart-all.html (иконки под меню на плашке). Но пункты будут такие: ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны линейные иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи" для раздела "Преимущества ЖБ свай": - Высокая несущая способность (Одна свая выдерживает нагрузку до 4 до 60 тонн в зависимости от грунта) - ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Срочно нужна адаптивная, резиновая верстка такого блока (см прикрепленный файл), картинки пришлю. Жду цены и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
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