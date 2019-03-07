Иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи"

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок284 просмотра
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Нужны линейные иконки для сайта "Забивные ЖБ сваи" для раздела "Преимущества ЖБ свай":

- Высокая несущая способность (Одна свая выдерживает нагрузку до 4 до 60 тонн в зависимости от грунта)

- Долговечность (Прослужит более 100 лет)

- Скорость монтажа (Установка фундамента занимает 1-2 дня)

- Монтаж круглый год (Установка выполняется в любое время года)

- Недорого (Значительно дешевле других видов фундамента)

- Без ограничений (Подходит для любых типов грунта)

Размеры иконок: 50х50px

Цвет: #DE6725

Жду цены, сроки.

5 лет назад
masha_creater
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$18
1 день
Святослав, отличный исполнитель. Разработал иконки - качественно, быстро и очень красиво! Обязательно будем работать еще.
Мария, одна из лучших заказчиц! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача, коммуникация, быстрая оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству. =)