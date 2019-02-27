Иконки наград за достижения - 64x64 - 30 штук

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для видеоигры нужно нарисовать 30 иконок наград за достижения игрока.

Пример приложен к заданию, это смешные, карикатурные изображения в разрешении 64x64, в каждом из них всего 2-3 графических элемента.

Порядок процесса простой - Привожу ситуацию - Ваша фантазия - Создание иконки

Обычно ситуацию нужно отобразить в виде карикатурных образов происходящего.

Некоторые ресурсы предоставлю, готовые картинки-элементы, остальное Вы можете либо нарисовать, либо найти в бесплатных источниках что-то подходящее.

Принято будет всё, так как здесь нужен юмор, любая фантазия приветствуется.

Пожалуйста, указывайте цену за 1 иконку.