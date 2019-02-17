Разработка иконок и картинок для каталога.

Создается каталог фирм.

Надо придумать иконки к каталогу и картинки для каталога.

Размер иконки 128×128

Размер картинки 800x600

Примеры иконок (взята с другого сайта) в закрепе.

Пример как выглядеть будет на сайте картинка. Про то, что на ней еще и текст будет или не будет, если картинка будет понятна и без комментария)

Примеры направлений

Магазины Одежда, обувь, текстиль

Продукты питания, напитки

Строительство и ремонт

Товары для детей, игрушки

Там в общей 47 категорий. Полный список в файле

Картинки и иконки и картинки должны быть своими или с лицензией Public Domain, лучше CC0.

Так что с чужих сайтов не надо красть(

С вас оценка бюджета и срока выполнения и можно примеры работ.

Если надо могу работать и через безопасную сделку, мне без разницы. Но минус за ее обслуживания из вашего дохода.