Разработка иконок и картинок для каталога.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Создается каталог фирм.

Надо придумать иконки к каталогу и картинки для каталога. 

Размер иконки 128×128

Размер картинки 800x600

Примеры иконок (взята с другого сайта)  в закрепе.

Пример как выглядеть будет на сайте картинка. Про то, что на ней еще и текст будет или не будет, если картинка будет понятна и без комментария) 

Примеры направлений

Магазины Одежда, обувь, текстиль

                Продукты питания, напитки

                Строительство и ремонт

                Товары для детей, игрушки

Там в общей  47 категорий.  Полный список в файле

Картинки и иконки  и картинки должны быть  своими или с лицензией Public Domain, лучше CC0.   

Так что с чужих сайтов не надо красть( 

С вас оценка бюджета и срока выполнения и можно примеры работ. 

Если надо могу работать и через безопасную сделку, мне без разницы.  Но минус за ее обслуживания из вашего дохода. 

5 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад