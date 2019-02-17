Разработка иконок и картинок для каталога.

[b]оформить иконки к текстам на сайте[/b] всего иконок 22 шт. нужно без мелких деталей. не использовать более 2-х цветов, максимум 3. пример как делать не надо прикрепляю. чем они мне не нравятся? я их не вижу, они одинаковые, все как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создается каталог фирм.
Надо придумать иконки к каталогу и картинки для каталога.
Размер иконки 128×128
Размер картинки 800x600
Примеры иконок (взята с другого сайта) в закрепе.
Пример как выглядеть будет на сайте картинка. Про то, что на ней еще и текст будет или не будет, если картинка будет понятна и без комментария)
Примеры направлений
Магазины Одежда, обувь, текстиль
Продукты питания, напитки
Строительство и ремонт
Товары для детей, игрушки
Там в общей 47 категорий. Полный список в файле
Картинки и иконки и картинки должны быть своими или с лицензией Public Domain, лучше CC0.
Так что с чужих сайтов не надо красть(
С вас оценка бюджета и срока выполнения и можно примеры работ.
Если надо могу работать и через безопасную сделку, мне без разницы. Но минус за ее обслуживания из вашего дохода.
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