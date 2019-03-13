Нарисовать иконки для сайта

Ищем дизайнера для работы в SMM -- отрисовка рекламных постов брендов в социальных сетях. Необходимо обрабатывать картинки со стоков (отрисовка в фотошоп) + базовые Illustrator и After Effects.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нужно нарисовать ~30 иконок для двух сайтов (20 шт. к одному и 10 шт. к другому)
Желательно по разумной цене со скидкой за объем :)
Указывайте ваши цены за весь комплект иконок и когда готовы приступить,а так же примерное время за сколько нарисуете, работы посмотрю в вашем портфолио, либо кидайте ссылки на работы сюда.
Ребят, без цены/примерных сроков выполнения рассматривать заявки я не буду, писать в пм тоже не желательно.
Спасибо!
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