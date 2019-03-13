Нарисовать иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок252 просмотра
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Привет!

Нужно нарисовать ~30 иконок для двух сайтов (20 шт. к одному и 10 шт. к другому)

Желательно по разумной цене со скидкой за объем :)

Указывайте ваши цены за весь комплект иконок и когда готовы приступить,а так же примерное время за сколько нарисуете, работы посмотрю в вашем портфолио, либо кидайте ссылки на работы сюда.

Ребят, без цены/примерных сроков выполнения рассматривать заявки я не буду, писать в пм тоже не желательно.

Спасибо!

5 лет назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$50
4 дня
Супер иконки! С первого раза в точку!
Один из лучших заказчиков! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача, коммуникация, быстрая оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству. =)