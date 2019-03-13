Нарисовать иконки для сайта

Привет!

Нужно нарисовать ~30 иконок для двух сайтов (20 шт. к одному и 10 шт. к другому)

Желательно по разумной цене со скидкой за объем :)

Указывайте ваши цены за весь комплект иконок и когда готовы приступить,а так же примерное время за сколько нарисуете, работы посмотрю в вашем портфолио, либо кидайте ссылки на работы сюда.

Ребят, без цены/примерных сроков выполнения рассматривать заявки я не буду, писать в пм тоже не желательно.

Спасибо!