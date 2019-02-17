Отрисовка картинок и гиф для соцсетей

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Ищем дизайнера для работы в SMM -- отрисовка рекламных постов брендов в социальных сетях. Необходимо обрабатывать картинки со стоков (отрисовка в фотошоп) + базовые Illustrator и After Effects.

5 лет назад
guest_15511917488468
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад