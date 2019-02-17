Отрисовка картинок и гиф для соцсетей

[b]оформить иконки к текстам на сайте[/b] всего иконок 22 шт. нужно без мелких деталей. не использовать более 2-х цветов, максимум 3. пример как делать не надо прикрепляю. чем они мне не нравятся? я их не вижу, они одинаковые, все как ...