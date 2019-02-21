Нужен дизайнер для отрисовки картинок.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт26 заявок264 просмотра
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Нужно сделать новые картинки по уже заданным. 

Т.е. по готовым примерам нужно перерисовать графику.

5 лет назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад