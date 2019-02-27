Перерисовать три иконки в одинаковый размер.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт24 заявки216 просмотров
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Перерисовка трех иконок в новый размер.

Есть три иконки, использующихся на сайте. Задача — перерисовать их в одинаковый размер. Можно прибегнуть к границам, как угодно интерпретировать, главное — чтобы все иконки имели одинаковый размер и сохранился один стиль.

Оплата договорная.

За исходниками пишите

5 лет назад
dkotov
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад