Около 12-15 графических инфографик на двух языках (рус,укр)

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок216 просмотров
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Нужно сделать инфографику для продуктов по землеустроительным услугам. 

Общее количество продуктов 12-15 штук. Каждвя должна быть выполнена на двух языках.

ТЗ прикреплено для одного продукта. Остальные будут очень похожи с ним

Просьба указывать стоимость одной инфографики на двух языках.

Срок выполнения - 1-1,5 недели

5 лет назад
guest_15445400377386
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад