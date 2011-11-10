ОБРАЗОВАНИЕ

1981-1985 КГИК, режиссер театра

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

10.1998 – настоящее время Частный предприниматель, 3 фотомагазина.

Функциональные обязанности:

- Организация работы магазинов

- Управление товарными запасам

- Подбор персонала для работы на объекте

В подчинении 18 сотрудников.

1995 – 1998 ТРК «СТЕП»", региональная телекомпания.

Должность: Редактор

-Организация и контроль за общей технической и творческой

поддержкой проекта.

В подчинении 12 сотрудников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Навыки работы с PC: MS Word, Excel, Photoshop, Corel,интернет

Водительские права: Водительские права категории "В".

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности.

контакт: [email protected]