ОБРАЗОВАНИЕ
1981-1985 КГИК, режиссер театра
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
10.1998 – настоящее время Частный предприниматель, 3 фотомагазина.
Функциональные обязанности:
- Организация работы магазинов
- Управление товарными запасам
- Подбор персонала для работы на объекте
В подчинении 18 сотрудников.
1995 – 1998 ТРК «СТЕП»", региональная телекомпания.
Должность: Редактор
-Организация и контроль за общей технической и творческой
поддержкой проекта.
В подчинении 12 сотрудников.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Навыки работы с PC: MS Word, Excel, Photoshop, Corel,интернет
Водительские права: Водительские права категории "В".
Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, организаторские способности.
контакт: [email protected]