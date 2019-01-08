master_rsya

Школа удаленных профессий «Profi Internet» ищет тренера по созданию сайтов для создания и ведения обучающего курса на эту тему. Зарплата: ориентируемся на 150 000 рублей/месяц и выше. Оклад + премия ...
Профессиональнаянастройка, ведение и оптимизация рекламных кампаний в РСЯ -
рекламной сети Яндекс(Яндекс.Директ).
Преимущества работы сомной:
1. До начала работпровожу аудит сайта и оффера параллельно с полноценным анализом конкурентов. По
результатам предоставляю рекомендации (при необходимости), что позволит
сэкономить рекламный бюджет.
2. До запуска основныхрекламных кампаний провожу тестовые. Если у Вас есть действующая или недавно проведенная
РК, то провожу профессиональный аудит и также даю рекомендации.
3. При необходимостипомогу установить Яндекс.Метрику на сайт и корректно настроить конверсионные и
ретаргетинговые цели.
4. В процессе веденияи оптимизации рекламной кампании осуществляю корректировки на основании
конверсий, которые привели к продаже. Благодаря этому существенно снижаются
затраты на рекламу и растет эффективность Ваших продаж.
5. Если Вам нужнатолько настройка РК, а ведение будете осуществлять своими силами, то в этом
случае бесплатно проконсультирую по оптимизации и улучшению показателей РК.
- $1500Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить и скорректировать РК в РСЯ. Кабинет уже есть, РК была. Надо провести аудит и улучшить. Тематика: спорт, здоровое питание Работа с небольшими бюджетами! Присылайте ссылки ...Контекстная реклама85 заявокЗакрыт6 лет назад