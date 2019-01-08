master_rsya

Эффективная настройка рекламы в РСЯ (Яндекс.Директ). Ведение и оптимизация рекламных кампаний.

Профессиональнаянастройка, ведение и оптимизация рекламных кампаний в РСЯ -

рекламной сети Яндекс(Яндекс.Директ).

Преимущества работы сомной:

1. До начала работпровожу аудит сайта и оффера параллельно с полноценным анализом конкурентов. По

результатам предоставляю рекомендации (при необходимости), что позволит

сэкономить рекламный бюджет.

2. До запуска основныхрекламных кампаний провожу тестовые. Если у Вас есть действующая или недавно проведенная

РК, то провожу профессиональный аудит и также даю рекомендации.

3. При необходимостипомогу установить Яндекс.Метрику на сайт и корректно настроить конверсионные и

ретаргетинговые цели.

4. В процессе веденияи оптимизации рекламной кампании осуществляю корректировки на основании

конверсий, которые привели к продаже. Благодаря этому существенно снижаются

затраты на рекламу и растет эффективность Ваших продаж.

5. Если Вам нужнатолько настройка РК, а ведение будете осуществлять своими силами, то в этом

случае бесплатно проконсультирую по оптимизации и улучшению показателей РК.