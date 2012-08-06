$50
Нужно оформить на сайте текст под дизайн сайта (примерно 5 страниц с текстом). оплата в зависимости от качества оформления от 5 до 15$ . связь ICQ.
Прочее2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужно оформить на сайте текст под дизайн сайта (примерно 5 страниц с текстом). оплата в зависимости от качества оформления от 5 до 15$ . связь ICQ.
что требуется: 1. Дизайн сайта 2. Дизайн внутренних страниц сайта 3. Логотип 4. Баннер Тематика сайта: Экстрим в сетевом маркетинге. быстрые деньги, скорость движения. бюджет 70-80$ Условия к исполнителю: - Иметь портфолио - Выдержку Связь : ICQ