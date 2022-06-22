matt88

Мустерманн matt88

 
25 летГермания/Франкфурт
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Добавить AI в игру на UE5

    $10

    FPS игра ТЗ пришлю в личку Вкратце: Сам AI в игре уже есть, но нужно добавить разные функции как: Обход с фланга и реакция на звуки выстрелов От исполнителя требуется опыт в UE5, C++, Blueprints, Git

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    год назад