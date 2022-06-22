$10
FPS игра ТЗ пришлю в личку Вкратце: Сам AI в игре уже есть, но нужно добавить разные функции как: Обход с фланга и реакция на звуки выстрелов От исполнителя требуется опыт в UE5, C++, Blueprints, Git
Разработка игрнет заявок
Закрыт
год назад
FPS игра ТЗ пришлю в личку Вкратце: Сам AI в игре уже есть, но нужно добавить разные функции как: Обход с фланга и реакция на звуки выстрелов От исполнителя требуется опыт в UE5, C++, Blueprints, Git
У меня есть уже работающая система оружия с анимациями, но нужно изменить архитектуру под ТЗ. От исполнителя требуется опыт работы в UE5, знание блюпринтов и С++