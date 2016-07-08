Индустриальный дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Макс. Вы хотите, чтоб ваша идея принялавпечатляющий облик? Хотите, чтоб этот облик, был удобным и безопасным? Тогда вы

попали по адресу!

Знания, полученные от обучения в Техническом университете вСофии, от многочисленных тренингов и работы с реальными людьми, дают мне

возможность вести проекты любой сложности и получать впечатляющие результаты.

Как известно, у каждого мастера есть свои инструменты. Мои инструменты это широкихспектр программ, таких как: 3D Studio Max;Solid Works; Siemens NX; AutoCAD; Inspire;Keyshot; Photoshop; Rhino; Grasshopper и др.

Эти программы позволят мне моделировать объекты разнойсложности, анимировать подвижные части, делать структурные анализы элементов,

выявлять слабые места конструкции, задавать параметрические зависимости и

контролировать модель на всех этапах развития проекта.

Знание САМ программ и умение работать с такими машинами как3д принтер, лазерный резак и ЧПУ фрезер дают возможность создавать прототипы и

в режиме реального времени анализировать и выявлять проблемы, решая их на

начальном этапе.

Глубокие познания в эргономике, взаимодействии поверхностейи форменных категорий, помогают создавать продукты, которые оказывают

максимальный визуальный эффект и эстетическое удовлетворение, а

фотореалестические визуализации выполненные с помощью Vray, дадут вам полное представление о продукте.

Вы ищите крутой дизайн? Тогда в попали по адресу!