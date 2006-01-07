Требуется Установить CMS Joomla.....
- Системы управления (CMS)24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Создание диска – Богатство Интернета На основании личного опыта – составить сборник. Главный Критерий – Все самое лучшее, что можно найти в Интернет. Максимальная Польза, Удобство… Интернет сервис Свободное программное обеспечение (или демо без ключей) Книги. Учебники. Работа............. Любая информация ...Поиск информации21 заявкаЗакрыт18 лет назад
Автозапуск и простой Интерфейс для навигации по CD диску и установке программного обеспечения.Дизайн интерфейсов и игр56 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется Менеджер для управление Интернет Проектами Направления работы Работа с Командой. Управление Подбор Специалистов. Распределение задач. Контроль за выполнением. Мотивация. Поиск Клиентов и Партнеров. Установка Контактов. Реклама и Раскрутка. Текущие вопросы... Варианты оплаты Вариант 1 Оплата сдельная (от 30% от объема ...Управление проектами11 заявокЗакрыт18 лет назад
Внедрение CMS - Управление 6 - 8 сайтами Задача - Удобное управление и редактирование (6 - 8 Сайтов) с одной панели (желательно)Системы управления (CMS)26 заявокЗакрыт18 лет назад
Поиск Партнера для реализации Интернет Проектов. Распределение задач Мои задачи - Инвестиции, Концепция, Маркетинг, Дизайн... Ваши задачи - Программирование, Тех Поддержка, Раскрутка... Есть 8 Интернет проектов в разработке. Совместное обсуждение и решение. Готовность работать - 5 - 18 часов в сутки. Амбициозность Распределение ...Экономика и Право15 заявокЗакрыт18 лет назад
Покупка Информации для сайта Экономим Главная задача - Хороший Товар, Услугу, Сервис... по Минимальной цене. (без нарушения законодательства) Если Вы владеете данной информацией и хотите ее продать - сообщите. Каталог сайта Экономим Аудио Видео Электроника CD ...Экономика и Право13 заявокЗакрыт18 лет назад
Пять отдельных модуля. Сообщите Ваши условия по каждому из них в отдельности. Сообщите Ваши условия по всем модулям в комплексе. 1) Доступ к некоторым материалам Сайта при введении пароля. При переходе на секретный материал - страница - введите пароль 2) ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад
Написать или подобрать и отредактировать сложный скрипт. Описание скрипта Аналог сайта знакомств на Рамблер. Вместо анкет знакомств - анкета Товара Продавцов и Спроса Покупателей. Регистрация как Продавец или как Покупатель. Неограниченные Анкеты Продукта. Добавить Продукт на продажу: Пример полей - Мобильный ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт18 лет назад
Web Программист и Web Мастер Сообщите условия сотрудничества Вариант 1 - Почасовая оплата Вариант 2 - Оплата за один день работы 8 - 12 часов Вариант 3 - Оплата за месяц работы - 8 - 12 часов в день Вариант ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Первые места в поиске по ключевым словам средней популярности. Желательный способ связи - Голосовой ICQ, М Агент, Skype.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт18 лет назад
Предложение. Организация Совместного Интернет проекта. Распределение акций - поровну среди всех участников. Направление проекта - обсуждается Всеми участниками. Распределение обязанностей - обсуждается Всеми участниками.Экономика и Право19 заявокЗакрыт18 лет назад
Покупка раскрученных сайтов. Инвестиции в Интернет проекты. Поиск Партнера - Программиста для реализации Интернет проектов.Экономика и Право16 заявокЗакрыт18 лет назад
Подбор и Установка скриптов. Регистрация - Голосование - Подписка...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
Подписка на рассылку Обязательные Поля: Email - Имя Дополнительные поля: Отчество - Фамилия - Дата рождения... Возможность добавления дополнительных полей с вопросами. Данные которые постоянно используються при рассылке - Email - Имя - Отчество (отдельная база данных) Подтверждение подписки по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Требуеться Web Программист. Разовая работа. Оплата почасовая.Веб-программирование35 заявокЗакрыт18 лет назад
Анкета для опроса Покупателей Варианты: 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 вопросов.Веб-программирование30 заявокЗакрыт18 лет назад
Три варианта Партнерской программы на сайте 1) Переход по партнерской ссылке 2) Введение в поле партнерского кода 3) Учет перехода с сайта ПарнераВеб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
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Привлечение реальных посетителей на сайт. Тематика сайта - бесплатный журнал Указывайте стоимость за одного посетителя и способ. Дополнительно Стоимость первых мест в поисковой системе. (ключеые слова - журнал, успех, бизнес, идеи, проекты, инвестиции, инновации,...)Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад
Регистрация на сайте (аналог mail.ru) + мини анкета 7 - 10 вопросов Рассылка по базе зарегистрированных пользователей. Анкета для опроса потребителей – 1000 – 1500 вопросов ЖурналСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт18 лет назад