Пять отдельных модуля. Сообщите Ваши условия по каждому из них в отдельности. Сообщите Ваши условия по всем модулям в комплексе. 1) Доступ к некоторым материалам Сайта при введении пароля. При переходе на секретный материал - страница - введите пароль 2) ...