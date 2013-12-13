Умный дизайн
Дизайн, который продает.
- Анализ шаблонов поведения посетителей веб-ресурсов, использование полученных данных, в проектировке интерфейсов;
- Создание юзабилити-прототипов;
- Качественный, не шаблонный и эффективный дизайн;
- Огромный опыт (8 лет) и более 400 отличных, успешно завершенных проектов;
- Бюджет реализации проекта от 8.000 руб;
- Уверен, что понятие "дедлайн" не просто слово;
- Мгновенная обратная связь.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
9 лет назад
С человеком приятно работать. По результату работы довольны на все 100%. Делали редизайн главной страницы, и так как работа нам понравилась, изменили дизайн и внутренних страниц. Подходит к делу как настоящий профессионал: сначала делает концепцию страницы, а потом уже и всю страницу с готовым дизайном. Правок было много, но все сделано без всяких замечаний, только были замечания по тех частях, к которым наша идея плохо подходила. Разработана страница с учетом и юзабилити. Так что реккомендую к сотрудничеству и думаю что и сам ещё буду сотрудничать в дальнейшем. Большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Работали с Назаром по дизайну магазина. Отличный заказчик, знает чего хочет, отлично ставит задачу и работает на результат.
$778
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Очень классный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок, четкие конструктивные правки, приятен в общении. В общем - сотрудничеством доволен и рекомендую.