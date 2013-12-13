maxshirko

Максим maxshirko

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Умный дизайн

Дизайн, который продает.

- Анализ шаблонов поведения посетителей веб-ресурсов, использование полученных данных, в проектировке интерфейсов;

- Создание юзабилити-прототипов;

- Качественный, не шаблонный и эффективный дизайн;

- Огромный опыт (8 лет) и более 400 отличных, успешно завершенных проектов;

- Бюджет реализации проекта от 8.000 руб;

- Уверен, что понятие "дедлайн" не просто слово;

- Мгновенная обратная связь.

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Отзывы заказчиков
ShopingWeb
Назар 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Редизайн главной страницы сайта
С человеком приятно работать. По результату работы довольны на все 100%. Делали редизайн главной страницы, и так как работа нам понравилась, изменили дизайн и внутренних страниц. Подходит к делу как настоящий профессионал: сначала делает концепцию страницы, а потом уже и всю страницу с готовым дизайном. Правок было много, но все сделано без всяких замечаний, только были замечания по тех частях, к которым наша идея плохо подходила. Разработана страница с учетом и юзабилити. Так что реккомендую к сотрудничеству и думаю что и сам ещё буду сотрудничать в дальнейшем. Большое спасибо!!!
Работали с Назаром по дизайну магазина. Отличный заказчик, знает чего хочет, отлично ставит задачу и работает на результат.
Ответный отзыв
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$778
10 баллов
10 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта
Отличная работа
Очень классный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок, четкие конструктивные правки, приятен в общении. В общем - сотрудничеством доволен и рекомендую.
Ответный отзыв