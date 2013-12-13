С человеком приятно работать. По результату работы довольны на все 100%. Делали редизайн главной страницы, и так как работа нам понравилась, изменили дизайн и внутренних страниц. Подходит к делу как настоящий профессионал: сначала делает концепцию страницы, а потом уже и всю страницу с готовым дизайном. Правок было много, но все сделано без всяких замечаний, только были замечания по тех частях, к которым наша идея плохо подходила. Разработана страница с учетом и юзабилити. Так что реккомендую к сотрудничеству и думаю что и сам ещё буду сотрудничать в дальнейшем. Большое спасибо!!!