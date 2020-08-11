Быстрая и качественная верстка HTML страниц ровно в срок
Здравствуйте!
Я - front-end разработчик, постоянно пополняю свой багаж знаний и отслеживаю все новые web технологии.
料 Стэк технологий:
- HTML5
- CSS3
- SASS/SCSS
- JavaScript/JQuery
- Flexbox
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка
- Соответствие стандартам W3С
- Работаю с SVG
Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи проекта я бесплатно и без промедления исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ваше время дороже моего в любой ситуации!
➕ Если Ваш выбор пал на меня - вы:
- Экономите свое время
- Экономите ваши деньги
- Получаете отличный и структурированный код
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: MBabain
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, сотрудничаю не в первый раз. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работаем не первый раз. Оплата моментальная, всегда на связи, четкое тз. Успехов в проекте! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$25
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Профессионал своего дела. Все в срок, быстрые ответы, оперативные правки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, своевременная оплата, адекватное общение, отличная постановка задач. Советую к сотрудничеству!
$8
10 баллов
3 года назад
Быстрая работа, постоянно на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата.