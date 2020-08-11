mbabain

Максим Бабаин mbabain

 
22 годаРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Быстрая и качественная верстка HTML страниц ровно в срок

﻿Здравствуйте!

 ‍ Я - front-end разработчик, постоянно пополняю свой багаж знаний и отслеживаю все новые web технологии.

 料 Стэк технологий:

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS/SCSS
  • JavaScript/JQuery
  • Flexbox
  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка
  • Соответствие стандартам W3С
  • Работаю с SVG
 Решу вашу проблему, а не просто выполню заказ.

 Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи проекта я бесплатно и без промедления исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

 Ваше время дороже моего в любой ситуации!

Если Ваш выбор пал на меня - вы:

  • Экономите свое время
  • Экономите ваши деньги
  • Получаете отличный и структурированный код
📞 Связь:

JavascriptHTMLjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сверстать страницу каталога по готовому макету (PS)
Отличный исполнитель, сотрудничаю не в первый раз. Рекомендую.
Отличный заказчик. Работаем не первый раз. Оплата моментальная, всегда на связи, четкое тз. Успехов в проекте! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
pacr
Петр 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Отличный исполнитель. Профессионал своего дела. Все в срок, быстрые ответы, оперативные правки. Рекомендую!
Отличный заказчик, своевременная оплата, адекватное общение, отличная постановка задач. Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Вёрстка двух страниц по макету
Быстрая работа, постоянно на связи.
Отличный заказчик! Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата.
Ответный отзыв