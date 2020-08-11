Быстрая и качественная верстка HTML страниц ровно в срок

﻿Здравствуйте!

‍ Я - front-end разработчик, постоянно пополняю свой багаж знаний и отслеживаю все новые web технологии.

料 Стэк технологий:

HTML5

CSS3

SASS/SCSS

JavaScript/JQuery

Flexbox

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка

Соответствие стандартам W3С

Работаю с SVG

вашу проблему, а не простозаказ.

 Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи проекта я бесплатно и без промедления исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

 Ваше время дороже моего в любой ситуации!

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