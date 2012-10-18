mcrus

Алексей Росляков mcrus

 
39 летРоссия/Киров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать логотип

    $50

    Требуется разработать логотипы для трех сайтов различной тематики. А точнее: 1.- сайт-визитка представляющий организацию специализирующуюся на проектировании и монтаже електрических систем до 1000 В. 2. - Проектирование и монтаж инженерных систем объектов малоэтажного строительства (коттеджи. дачные ...

    Сайт-визитка
    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад