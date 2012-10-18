Требуется разработать логотипы для трех сайтов различной тематики. А точнее: 1.- сайт-визитка представляющий организацию специализирующуюся на проектировании и монтаже електрических систем до 1000 В. 2. - Проектирование и монтаж инженерных систем объектов малоэтажного строительства (коттеджи. дачные ...