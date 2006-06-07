mebel7

Гость mebel7

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент менеджер (MP3)

    $500

    Работа по наполнению mp3 проекта контентом. Суть работы: Брать альбом с песнями с одного сайта и закачивать на другой. Обработка следующая: Создать поле Артист, далее альбом к нему, далее песни из альбома. Каждую песню обрабатывать ...

    HTML
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент менеджер

    $500

    Работа по наполнению mp3 проекта контентом. Суть работы: Брать альбом с песнями с одного сайта и закачивать на другой. Обработка следующая: Создать поле Артист, далее альбом к нему, далее песни из альбома. Каждую песню обрабатывать ...

    HTML
    Музыка и Звуки28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент менеджер на Юмористический Журнал

    $250

    Требуется человек со знаниями html верстки, умение работать с графическими, музыкальными, флешовыми и видео программами (подрезать, оптимизировать, изменить размер, подрисовать логотип, сделать скриншот и т.д.), хорошим чувством юмора, общительный, ответственный, с хорошей памятью, и безошибочным ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-администратор форума на базе IPB

    $100

    Требуется опытный человек на раскрутку и продвижение большого форума на базе Invision Power Board. Работа постоянная и удаленная. Обязательное знание самого движка форума и идеи и опыт в продвижении. Знание PHP и MySQL. Обязанности: администрирование + поддержка, ...

    PHPMySQL
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-наполнитель

    $50

    Ведение web-рассылки (http://content.mail.ru), требуется знание html. от 30 мин. - до 1 часа в день. за 50$ в месяц. обращаться на e-mail.

    HTML
    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP & MySQL

    $1100

    Требуется опытный web-программист со знаниями PHP и MySQL на постоянную работу в офисе. Задачи: Разработка новых проектов и поддержание старых (сайты и порталы), работа в команде. Оклад: 30 000 руб. в месяц. Занятость: полный рабочий день. Подробная информация ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка скрипта на PHP для импорта данных из XML-файла.

    Нужно разработать скрипт на языке PHP, который забирает данные из файла (http://mebel7.ru/file/file.xml гороскопы) обрабатывает их и помещает в базу данных MySQL в определенном формате. Кусок файла XML: данные данные данные данные данные данные данные данные2 данные2 ………….. База данных должна быть такого вида: idname, idhar, ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
$290
10 баллов
18 лет назад
Разработка скрипта на PHP для импорта данных из XML-файла.
Отличный Заказчик! Четкая постановка задачи. Оплата щедрая, и без малейшего промедления. Если у Алексея будут еще задачи, буду рад брать их на реализацию. Высший балл - 10.
Очень грамотный специалист, сделал все очень быстро и опередил даже сроки, о которых мы думали. Скрипт сопроводил детальной документацией, что очень нам пригодилось. В общем работой очень довольны, и будем продолжать сотрудничество с Вадимом.
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