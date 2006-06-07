Работа по наполнению mp3 проекта контентом. Суть работы: Брать альбом с песнями с одного сайта и закачивать на другой. Обработка следующая: Создать поле Артист, далее альбом к нему, далее песни из альбома. Каждую песню обрабатывать ...
- $500Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Работа по наполнению mp3 проекта контентом. Суть работы: Брать альбом с песнями с одного сайта и закачивать на другой. Обработка следующая: Создать поле Артист, далее альбом к нему, далее песни из альбома. Каждую песню обрабатывать ...Музыка и Звуки28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется человек со знаниями html верстки, умение работать с графическими, музыкальными, флешовыми и видео программами (подрезать, оптимизировать, изменить размер, подрисовать логотип, сделать скриншот и т.д.), хорошим чувством юмора, общительный, ответственный, с хорошей памятью, и безошибочным ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется опытный человек на раскрутку и продвижение большого форума на базе Invision Power Board. Работа постоянная и удаленная. Обязательное знание самого движка форума и идеи и опыт в продвижении. Знание PHP и MySQL. Обязанности: администрирование + поддержка, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Ведение web-рассылки (http://content.mail.ru), требуется знание html. от 30 мин. - до 1 часа в день. за 50$ в месяц. обращаться на e-mail.Служба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1100
Требуется опытный web-программист со знаниями PHP и MySQL на постоянную работу в офисе. Задачи: Разработка новых проектов и поддержание старых (сайты и порталы), работа в команде. Оклад: 30 000 руб. в месяц. Занятость: полный рабочий день. Подробная информация ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать скрипт на языке PHP, который забирает данные из файла (http://mebel7.ru/file/file.xml гороскопы) обрабатывает их и помещает в базу данных MySQL в определенном формате. Кусок файла XML: данные данные данные данные данные данные данные данные2 данные2 ………….. База данных должна быть такого вида: idname, idhar, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад