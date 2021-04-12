Привет! Меня зовут Дарья. Я занимаюсь веб-дизайном больше двух лет. Параллельно я учусь в институте на архитектора. Я начинала свое обучение с дизайна сайтов, сейчас помимо этого я создаю готовые сайты на Tilda, делаю банеры, визитки, и оформляю гайды.
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Портфолио
- Одностраничный сайт по доставке букетов.31 просмотр
- Главный экран сайта для курса по психологии82 просмотра
- Лендинг для кафе Black Grain31 просмотр
- Интернет магазин дизайнерских кресел45 просмотров
- Лендинг для доставки еды от шеф-повара27 просмотров
- Landing магазина косметики28 просмотров
- Дизайн основных блоков сайта по доставке тортов29 просмотров
- Дизайн портфолио веб-дизайнера31 просмотр