Привет! Меня зовут Дарья. Я занимаюсь веб-дизайном больше двух лет. Параллельно я учусь в институте на архитектора. Я начинала свое обучение с дизайна сайтов, сейчас помимо этого я создаю готовые сайты на Tilda, делаю банеры, визитки, и оформляю гайды.