$275
Необходимо создать сайт на шаблоне https://qantumthemes.xyz/kentha/demo11/band/
Сайты «под ключ»9 заявок
Закрыт
5 месяцев назад
Меня зовут Владимир. Я представляю группу компаний mediaSol, которые занимаются комплексным интернет маркетингом.
Необходимо создать сайт на шаблоне https://qantumthemes.xyz/kentha/demo11/band/
Добрый день! Необходимо выполнить работы по привлечению трафика с финансовых форумов (Краудмаркетинг). Исполнитель составляет перечень форумов. Регион: Россия, Беларусь, Украина Тематика: финансы, роскошь, деньги