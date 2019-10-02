Грамотные тексты без воды и необоснованных утверждений для людей, а не роботов
Привет! Меня зовут Михаил.
Я профессиональный автор текстов. Пишу на разные темы, но лучше всего справляюсь с темами здоровья, информационных технологий, инвестиций, спортивных ставок, игр на деньги.
Могу писать для интернет-магазина, корпоративного блога или журнала, информационного ресурса.
Если вашей темы нет в списке, но она смежна с указанными, я готов вникнуть и написать качественный текст.
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