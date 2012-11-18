Нужен исполнитель. Задачи: 1) Составить список форумов, порталов - где затронуты темы онлайн-бизнеса, увеличения продаж, воронки продаж 2) Должно быть два списка: Платных и бесплатных форумов, порталов 3) Регистрация на всех этих форумах порталах - Дадим емейл, логин и пароль, ...