mia2011

Анастасия mia2011

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Работа с форумами

    Нужен исполнитель. Задачи: 1) Составить список форумов, порталов - где затронуты темы онлайн-бизнеса, увеличения продаж, воронки продаж 2) Должно быть два списка: Платных и бесплатных форумов, порталов 3) Регистрация на всех этих форумах порталах - Дадим емейл, логин и пароль, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать 18 листов диплома

    $50

    Нужно написать 18-20 листов диплома 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ 2.1. Российский рынок лизинга, его структура в современный период (упомянуть про лизинг в таких областях, как: с.х., ж. д., транспорт, авиа перевозки, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать курсовую по гражданскому праву

    $100

    Задача: нужно написать курсовую работу по гражданскому праву, тема: Право общей собственности: понятие и виды 3 главы, третья судебная практика, проверка на антиплагиат, оригинальность не меньше 75 процентов. Согласование содержания - 3 дня, написание курсовой неделя.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад