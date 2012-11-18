Нужен исполнитель. Задачи: 1) Составить список форумов, порталов - где затронуты темы онлайн-бизнеса, увеличения продаж, воронки продаж 2) Должно быть два списка: Платных и бесплатных форумов, порталов 3) Регистрация на всех этих форумах порталах - Дадим емейл, логин и пароль, ...
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- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать 18-20 листов диплома 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ 2.1. Российский рынок лизинга, его структура в современный период (упомянуть про лизинг в таких областях, как: с.х., ж. д., транспорт, авиа перевозки, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача: нужно написать курсовую работу по гражданскому праву, тема: Право общей собственности: понятие и виды 3 главы, третья судебная практика, проверка на антиплагиат, оригинальность не меньше 75 процентов. Согласование содержания - 3 дня, написание курсовой неделя.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт11 лет назад