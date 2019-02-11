Сайт microklon.ru создан на базе движка MaxSite. Возникла необходимость развивать сайт скорее как интернет-магазин, усилить в нем функционал для удобной работы менеджеров с заказами, интегрировать его с базой данных компании. У нас много специфики, на стандартных решениях ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу вебмастера для поддержки сайта microklon.ru Он работает на движке MaxSite CMS. Сильных модификаций делать не планирую, но текущие доработки нужно делать постоянно. Срочно требуется модификация по двум ТЗ. см приложение.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт microklon.ru создан на базе движка MaxSite.Возникла необходимость развивать сайт скорее как интернет-магазин, усилить в нем функционал для удобной работы менеджеров с заказами, интегрировать его с базой данных компании. Для развития сайта и его постоянной поддержки нужен специалист ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад