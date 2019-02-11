Сайт microklon.ru создан на базе движка MaxSite. Возникла необходимость развивать сайт скорее как интернет-магазин, усилить в нем функционал для удобной работы менеджеров с заказами, интегрировать его с базой данных компании. У нас много специфики, на стандартных решениях ...