microklon

Константин Шестибратов microklon

 
48 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Перенос сайта microklon.ru но новый дживок

    Сайт microklon.ru создан на базе движка MaxSite. Возникла необходимость развивать сайт скорее как интернет-магазин, усилить в нем функционал для удобной работы менеджеров с заказами, интегрировать его с базой данных компании. У нас много специфики, на стандартных решениях ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сопровождение сайта на движке MaxSite CMS

    Ищу вебмастера для поддержки сайта microklon.ru Он работает на движке MaxSite CMS. Сильных модификаций делать не планирую, но текущие доработки нужно делать постоянно. Срочно требуется модификация по двум ТЗ. см приложение.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Развитие сайта microklon.ru

    Сайт microklon.ru создан на базе движка MaxSite.Возникла необходимость развивать сайт скорее как интернет-магазин, усилить в нем функционал для удобной работы менеджеров с заказами, интегрировать его с базой данных компании. Для развития сайта и его постоянной поддержки нужен специалист ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад