microvolto

От вас портфолио и ожидания по ЗП. Обязанности: - дизайн сайтов; - логотипы, фирменный стиль; - печатная верстка будет плюсом; - flash будет плюсом; - творческий, нестандартный подход к делу; - пунктуальность и ответственность. Условия: - офис м.Кутузовская или м.Парк победы, от метро 5 ...