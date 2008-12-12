От вас портфолио и ожидания по ЗП. Знания: - PHP 4/5 (+ООП); - Smarty; - MySQL; - HTML/CSS; - AJAX (описание с какой библиотекой работаете); - аккуратность и читаемость кода. Обязанности: - программирование сайтов; - верстка сайтов; - оптимизация сайтов; - регистрация сайтов в каталогах; - творческий, нестандартный ...
Мастерская Творческая microvoltomicrovolto
Творческая мастерская "Microvolto".
121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, подъезд 6, офис 325
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Дизайн/Графика/Креатив
- Дизайн сайтов;
- Баннеры;
- Логотипы;
- Полиграфия;
- Пиксел-арт/Иконки;
- 3D-графика;
- Программные интерфейсы;
- Рисунки/Иллюстрации;
- Промышленный дизайн;
- Наружная реклама;
- Дизайн продукции;
- Фирменный стиль;
- Мультимедиа презентации;
Создание web-сайтов/SEO
- Создание web-сайта "под ключ";
- Web-программирование;
- HTML-верстка;
- Flash;
- Системы управления контентом;
- Интернет-магазины;
- Продвижение сайта/SEO;
- Контент-менеджмент;
- Тестирование web-сайтов;
- Скрипты / Web-приложения;
- Хостинг;
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
От вас портфолио и ожидания по ЗП. Обязанности: - дизайн сайтов; - логотипы, фирменный стиль; - печатная верстка будет плюсом; - flash будет плюсом; - творческий, нестандартный подход к делу; - пунктуальность и ответственность. Условия: - офис м.Кутузовская или м.Парк победы, от метро 5 ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад