microvolto

Мастерская Творческая microvolto

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Творчество

Творческая мастерская "Microvolto".

121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, подъезд 6, офис 325

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Дизайн/Графика/Креатив

- Дизайн сайтов;

- Баннеры;

- Логотипы;

- Полиграфия;

- Пиксел-арт/Иконки;

- 3D-графика;

- Программные интерфейсы;

- Рисунки/Иллюстрации;

- Промышленный дизайн;

- Наружная реклама;

- Дизайн продукции;

- Фирменный стиль;

- Мультимедиа презентации;

Создание web-сайтов/SEO

- Создание web-сайта "под ключ";

- Web-программирование;

- HTML-верстка;

- Flash;

- Системы управления контентом;

- Интернет-магазины;

- Продвижение сайта/SEO;

- Контент-менеджмент;

- Тестирование web-сайтов;

- Скрипты / Web-приложения;

- Хостинг;

Дизайн сайтаHTMLFlash