нужен логотип для интернет-магазина tuning-master.ru продажа тюнинга и авто запчестей.
Логотипы и Знакинет заявок
Закрыт
10 лет назад
нужен логотип для интернет-магазина tuning-master.ru продажа тюнинга и авто запчестей.
Требуется переработать дизайн. добавить модули оплаты, кредитные. подключить sms уведомления с сотового тел. Движок рукописный maestro-auto.ru
Maestro-auto.ru Требуется смена дизайна, подключение новых модулей например тинькофф кредит. http://www.templatemonster.com/ru/demo/47093.html Дизайн который понравился.