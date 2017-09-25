mihone31

Михаил mihone31

 
25 летРоссия/Нижний Тагил
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно.

Здравствуй, дорогой гость!

Я — веб-дизайнер.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material)

- Оформление групп в социальных сетях

- Создание баннеров различного рода

Мои специализации:

- Landing Page 

- Веб-дизайн

- Прототипирование 

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые и изящные решения.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
D_Martinov
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать дизайн для лэндинга
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fubu_By
39 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Иконка RefHub
Работа была выполнена быстро и качественно
Коммуникабельный и надёжный заказчик!
Ответный отзыв