Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно.

Здравствуй, дорогой гость!

Я — веб-дизайнер.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material)

- Оформление групп в социальных сетях

- Создание баннеров различного рода

Мои специализации:

- Landing Page

- Веб-дизайн

- Прототипирование

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые и изящные решения.