Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно.
Здравствуй, дорогой гость!
Я — веб-дизайнер.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material)
- Оформление групп в социальных сетях
- Создание баннеров различного рода
Мои специализации:
- Landing Page
- Веб-дизайн
- Прототипирование
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые и изящные решения.
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена быстро и качественно
Ответный отзыв
Коммуникабельный и надёжный заказчик!