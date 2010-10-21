mikemake

Веб mikemake

 
42 годаМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Профессиональная (Х)HTML/CSS верстка.

Создание шаблонов для cms Joomla.

Работы выполняются точно в оговоренный срок!

HTMLCSSJoomla
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Отзывы заказчиков
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов(-1)
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка макетов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
softis
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Небольшая коррекция верски
Очень качественно выполненная работа. Рекомендую.
Хорошо поработали. проблем не возникло.
Ответный отзыв
Vitavyr
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Натянуть дизайн
Хороший исполнитель, сделал все быстро и качественно.
Хороший заказчик. Оплата без проблем, вовремя. все как договаривались.
Ответный отзыв