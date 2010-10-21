Портфолио
- Срочный выкуп авто.385 просмотров
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень качественно выполненная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошо поработали. проблем не возникло.
$30
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель, сделал все быстро и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата без проблем, вовремя. все как договаривались.