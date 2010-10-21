Натянуть дизайн

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок221 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн, посадить его на джумлу, настроить на хостинге. Дизайн простой, рассчитан до 15 страниц. Предпочтение по минимальной цене и при наличии отзывов.

13 лет назад
Vitavyr
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
mikemake
Веб 
42 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Хороший исполнитель, сделал все быстро и качественно.
Хороший заказчик. Оплата без проблем, вовремя. все как договаривались.