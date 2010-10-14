Drupal 6 ubercart отчет о прибыли

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка127 просмотров
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Требуется для 6го друпала в форму отчета ubercart

вставить информацию о сумме поля cost за каждый день по выполненным заказам. и, естественно, столбец итог.

итог = общий доход - cost

у кого то есть идеи реализации?

Drupal
13 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Сделал все быстро и качественно, спасибо
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