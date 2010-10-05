Вёрстка и настройка интернет-магазина на ShopCMS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать дизайн и настроить интернет-магазин на ShopCMS.

ТЗ прилагаю.

Макеты прилагаю.

PSD вышлю исполнителю.

Оплата любыми эл. деньгами в любой валюте.

Этапы оплаты:

75% после демонстрации готового сайта у Вас на хостинге

25% после переноса сайта на конечный хостинг.

Мои профиль и отзывы на http://www.free-lance.ru/users/2689037/opinions/

Оплата от клиента получена, поэтому быстрая оплата и положительный отзыв гарантируются ! :)

13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов