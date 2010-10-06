Установка компонента Joomla

Есть сайт на джумле. (нужно установить phocagallery) http://www.phoca.cz/phocagallery

Проблема в том что при установке компнента выдает - Ошибка HTTP-шлюза (код ошибки: 502)

Расшифровка ошибки.

502 Bad Gateway - Сервер получил некорректный ответ от шлюза, к которому он обратился, пытаясь выполнить запрос.

Мелкие модули и компоненты стаятся нормально, те у кого до 1 мб доходит размер выдает выше указаную ошибку. А также джумла не ставит комп. и мод. с архивов...

Пробовал папки компонента залить на сервер аналогично локалу, но в меню компанетов ярлык его не появился

На локале стает отлично этот компанент,

Помогите разобраться