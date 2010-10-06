Установка компонента Joomla

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка93 просмотра
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Есть сайт на джумле. (нужно установить phocagallery) http://www.phoca.cz/phocagallery

Проблема в том что при установке компнента выдает - Ошибка HTTP-шлюза (код ошибки: 502)

Расшифровка ошибки.

502 Bad Gateway - Сервер получил некорректный ответ от шлюза, к которому он обратился, пытаясь выполнить запрос.

Мелкие модули и компоненты стаятся нормально, те у кого до 1 мб доходит размер выдает выше указаную ошибку. А также джумла не ставит комп. и мод. с архивов...

Пробовал папки компонента залить на сервер аналогично локалу, но в меню компанетов ярлык его не появился

На локале стает отлично этот компанент,

Помогите разобраться

Joomla
13 лет назад
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
aha_
35 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Мастер своего дела! Отличный специалист. Все делает на столько четко и быстро, прям волшебник какойтро. Ренат тебе огромное спасибо. Буду обращатся по вопросам серверов и только к тебе!
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