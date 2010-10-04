Нужна модернизация CMS

Есть такой скрипт http://cmsaccount.com/photostore/online_demo/ в последней версии

Есть также его старая версия, в которой была функция, от которой разработчик отказался, считая уязвимой. Но эта функция нужна. Её нужно перенести в новую версию. Функция заключалась в том, что добавляя продукт в каталог, допустим zip, можно было указать что он находится на удалённом сервере, и впоследствии закачка велась оттуда.

И вторая задача - объединить мемберский функционал этого скрипта с аналогичным движком http://cmsaccount.com/paysite/online_demo/ - это родственные смs того же разработчика. Нужно лишь заставить их работать в единой базе.

Примечание. В первую очередь будут рассматриваться предложения тех, с кем можно произвести рассчёт банковским переводом в Украине, особенно через ПУМБ.