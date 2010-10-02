Доработать блочную верстку ( MODX)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Разыскивается специалист cms ( MODX)

Необходимо доработать блочную верстку в ряде сайтов, на cms MODx

Обязательно - общение по средствам голосового вызова SKYPE!!!

пишите в ICQ: 484-6(ноль)(ноль) -525

MODX
13 лет назад
skyqgi
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад