Доработать блочную верстку ( MODX)

Сверстать шаблоны и подключить к админке (любая распространенная) сайт Дизайн страниц в приложении исходники psd вышлю, после определения исполнителя структура сайта тоже в приложении Нужно подключить: Новости, Статьи, Блоги (тоже что и новости) На главной и остальных баннер На главной ...