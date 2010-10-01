Исправить мелкие недоработки в магазине Virtuemart

В общем что нужно... тема http://www.gabfirethemes.com/demos/newspro/ 1. Вроде идет как тема с "лесенкой" (вывод новостей на главной). Либо я не могу настроить лесенку, либо её нет. Если её нет, то нужно сделать такую же. 2. Не могу сделать ...