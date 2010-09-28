Интернет-магазин + синхронизация с 1С

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок227 просмотров
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Здравсвуйте.

Нужен программист из Киева для совместного выполнения заказа. От программиста нужно сверстать и реализовать функционал. Привожу краткое тех задание:

Интернет магазин. Фармацевтическая тема. Отображение товаров списком. Поиск по названю/ипрозиводителю/букве. Регистарция, скидка про сумарном обороте клиента, онлайн-консультация. В корзине: Список выбранных товаров, сума, пересчет количества штук, отображение минимальной сумы заказа. Калькуляция стоимости доставки (после 150грн бессплатно). Калькуляция скидки при заказе на определенную суму. Не словжная схематическая карта с точками продаж в городе. Новости. Несколько простых текстовых разделов. Несколько промо-блоков на главной, форма обратной связи...

Интегрировать каталог с 1-С!

Так как нет подробного тз, приводите вилку цен и примерные сроки.

Нужен человек из Киева, или не из Киева, если сможете руководить процессом интеграции с 1-С дистанционно.

Спасбо за ваши предложения.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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