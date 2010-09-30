Сверстать простой шаблон для Joomla 1.5

$50
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки195 просмотров
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Есть готовый сайт с очень простым дизайном - www.artcabinet.ru

Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.5

Движок установлен на хостинге, нужно только изготовить и подключить шаблон, создав аналогичную структуру меню, как на сайте, дополнив лишь существующий дизайн горизонтальным меню (часть пунктов уходит из вертикального меню, что находится слева в горизонтальное, под шапкой.

Дизайн менять НЕ НУЖНО.

Контент заполнять НЕ НУЖНО.

Joomla
13 лет назад
kinzoid
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$50
1 день
Сотрудничеством доволен. Работа выполнена в поставленный срок, точно и без нареканий. С коммуникацией тоже проблем не возникало. Рекомендую.
Четко поставил задачу. Оплату сделал как договаривались. Вообщем человек слова, всем рекомендую