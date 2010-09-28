Несколько модулей для CMS Umbraco

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка135 просмотров
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Нужны сделать (настроить-установить) несколько модулей для CMS UMBRACO:

1. Новости

2. FAQ

3. Форма обратной связи

4. Модуль для вывода цен на страницу товара. (например ТАБ: поле наименование товара, поле цена товара)

5. Модуль комментирования.

13 лет назад
Atorr
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов