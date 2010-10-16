Доработка сайта на Joomla

Доработка магазина на виртуемарт. Срочній проект. Готовы платить но не очень много. Главное что бы все красиво было и качественно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Достаточно большой кусок работы по доведению до ума сайта на Joomla.
Техническое задание высылается по запросу. Ищу долгосрочное сотрудничество, людей, не обладающих глубокими познаниями по работе с данной CMS, прошу не отписываться. Предпочтение исполнителям из Минска.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть готовая CMS (своя). В связи с изменением дизайна сайта необходимо внести в нее изменения: 1. Добавить возможность изменения шапки 2. Добавить возможность изменения подвала сайта 3. Изменить местоположение новостей 4. Добавить некоторые возможности в FCK editor 5. Превратить резиновый ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт: www.ai-mag.ru При масштабировании картинок в некоторых случаях получаются разные размеры, что влечет за собой сбой структуры всего каталога. Какието товары занимают больше места, чем другие... кнопки "купить" на разны уровнях и т.д. Например: http://www.ai-mag.ru/category_338.html Общение в реальном ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
В процессе создания магазина была нарушена дефолтная система полей, заполняемых пользователем. как следствие - при заказе не показывает дополнительные адреса доставки тем кто сталкивался с таким / готов разобраться - зеленый свет. Работаем на тестовом сайте, исправляем, ...Завершен13 лет назад
Предлагаю работу - настройка зеркала блогов в wordpress. Нужно будет вписать название и настроить грабинг и выбрать случайно одну из тем, работы на 5 минут Плачу 100 рублей за настройку десяти блогов Ничего устанавливать не надо - все ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Надо установить модули знакомство,форум . фото галерею все модули есть в паблике надо найти и поставить бюджет скромный в дальнейшем возможны более крупные задачиЗакрыт13 лет назад
Есть 2 магазина С одного магазина экспортировать в другой (что бы структура с картинками и описаниями и ценами сохранились...) Это 10 мин работы (для тех кто соображает) Потому оценивать адекватно 5-10 у.е максСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен спец по osCommerce 2.2-MS2, С адресами страниц беда полная. Нужно сделать редирект с "неправильных" на правильные или варианты. Хостер- агава. Только с опытом и сроком регистрации от года!Завершен13 лет назад
- $50
На ubercart мультисклады организованы с помощью uc_multi_stock, для редактирования используется uc_stockedit, но это не удобно. Идея такова: сотрудник создает документ, что-то на вроде Order, добавляет в него товар, который находиться на одном складе, количество, выбирает ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Надо настроить шаблон для Joomla на готовом магазине. Шаблон дам. Джумлу сносить нельзя. аська: 646825570Закрыт13 лет назад