Доработка сайта на Joomla

$1000
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок287 просмотров
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Достаточно большой кусок работы по доведению до ума сайта на Joomla.

Техническое задание высылается по запросу. Ищу долгосрочное сотрудничество, людей, не обладающих глубокими познаниями по работе с данной CMS, прошу не отписываться. Предпочтение исполнителям из Минска.

Joomla
13 лет назад
Usa-Today
Виктор 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
eXsofter
Василий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
7 дней
Хоть не срослось, но об исполнителе осталось только приятное впечатление. Крайне корректный и приятный в общении специалист.
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