Разобраться с виртумартом

В процессе создания магазина была нарушена дефолтная система полей, заполняемых пользователем.

как следствие - при заказе не показывает дополнительные адреса доставки

тем кто сталкивался с таким / готов разобраться - зеленый свет. Работаем на тестовом сайте, исправляем, объясняем что и как не так - надо поправить, я вношу изменения на основном сайте - закрываем проект.

Возможно дальнейшее сотрудничество.