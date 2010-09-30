Разобраться с виртумартом

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки178 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В процессе создания магазина была нарушена дефолтная система полей, заполняемых пользователем.

как следствие - при заказе не показывает дополнительные адреса доставки

тем кто сталкивался с таким / готов разобраться - зеленый свет. Работаем на тестовом сайте, исправляем, объясняем что и как не так - надо поправить, я вношу изменения на основном сайте - закрываем проект.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
sentsov
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена очень быстро, никаких проблем при общении с Максимом не возникло. Приятно иметь дело с серьезными фрилансерами, которые отлично знают свой предмет. Рекомендую однозначно!
Четко ставит задачу. Оплата пришла своевременно. Рекомендую.
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