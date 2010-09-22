Настраивать зеркала блогов

Требуется перенести сайт www.neoluxe.ru на новый движок с сохранением наполнения и функциональности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю работу - настройка зеркала блогов в wordpress.
Нужно будет вписать название и настроить грабинг и выбрать случайно одну из тем, работы на 5 минут
Плачу 100 рублей за настройку десяти блогов
Ничего устанавливать не надо - все предустановлено, работаем только в браузере
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