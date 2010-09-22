Настраивать зеркала блогов

Предлагаю работу - настройка зеркала блогов в wordpress.

Нужно будет вписать название и настроить грабинг и выбрать случайно одну из тем, работы на 5 минут

Плачу 100 рублей за настройку десяти блогов

Ничего устанавливать не надо - все предустановлено, работаем только в браузере