Исправить кривоту в ShopCMS

Сайт: www.ai-mag.ru

При масштабировании картинок в некоторых случаях получаются разные размеры, что влечет за собой сбой структуры всего каталога. Какието товары занимают больше места, чем другие... кнопки "купить" на разны уровнях и т.д.

Например: http://www.ai-mag.ru/category_338.html

Общение в реальном времени по ICQ с 09:00 до 19:00.

Работа без предоплаты. Оплата сразу (если будет готово ночью - то утром следующего рабочего дня) по факту в полном объеме.