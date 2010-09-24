Виртуемарт

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок188 просмотров
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Доработка магазина на виртуемарт.

Срочній проект. Готовы платить но не очень много. Главное что бы все красиво было и качественно

13 лет назад
Alfa-Web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Impulsee
Виталий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Задача была выполнена в течении двух дней... Оплата до сих пор не поступила. (месяц) Сайт, на которм проводились работы http://ua-parfum.com.ua Сайт компании http://a-web.org.ua Почта, с которой приходило ТЗ и тексты - [email protected] Аська, которая молчит уже почти месяц - 646825570 Телефоны вне зоны: +380949263918 +380639496666 Банить таких надо.
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