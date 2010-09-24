Есть готовая CMS (своя). В связи с изменением дизайна сайта необходимо внести в нее изменения: 1. Добавить возможность изменения шапки 2. Добавить возможность изменения подвала сайта 3. Изменить местоположение новостей 4. Добавить некоторые возможности в FCK editor 5. Превратить резиновый ...
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Доработка магазина на виртуемарт.
Срочній проект. Готовы платить но не очень много. Главное что бы все красиво было и качественно
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