Внести изменения в имеющуюся CMS

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок186 просмотров
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Есть готовая CMS (своя). В связи с изменением дизайна сайта необходимо внести в нее изменения:

1. Добавить возможность изменения шапки

2. Добавить возможность изменения подвала сайта

3. Изменить местоположение новостей

4. Добавить некоторые возможности в FCK editor

5. Превратить резиновый сайт в центрированный фиксированный

Готов в дальнейшем сотрудничать на постоянной основе...

13 лет назад
tig-k
Карр 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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