DLE 9.0 Поставить модули и нужен шаблон или дизайн

Для сайта клана игры Lineage2

На DLE 9.0 (только установленна)

Нужно поставить форум.фотоальбом. может еще какие модули (если есть список то можно выбрать)

помочь с подбором шаблона (по цветовой гамме) и оформить под тематику сайт и форум.

Верх-низ может еще пару картинок.

примеры в аську покажу.

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