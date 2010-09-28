Верстка, создание фото и видеогалереи по предоставляемым макетам. Требуется специалист по Joomla, компонентам и модулям, чтобы смог переделать под требования без лишних вопросов. P.S. Просьба оценивать свои возможности сразу! Главное не переоценивать)
DLE 9.0 Поставить модули и нужен шаблон или дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта клана игры Lineage2
На DLE 9.0 (только установленна)
Нужно поставить форум.фотоальбом. может еще какие модули (если есть список то можно выбрать)
помочь с подбором шаблона (по цветовой гамме) и оформить под тематику сайт и форум.
Верх-низ может еще пару картинок.
примеры в аську покажу.
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