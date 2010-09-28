DLE 9.0 Поставить модули и нужен шаблон или дизайн

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки122 просмотра
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Для сайта клана игры Lineage2

На DLE 9.0 (только установленна)

Нужно поставить форум.фотоальбом. может еще какие модули (если есть список то можно выбрать)

помочь с подбором шаблона (по цветовой гамме) и оформить под тематику сайт и форум.

Верх-низ может еще пару картинок.

примеры в аську покажу.

139029269

13 лет назад
aleks15
Алекс 
51 годЛатвия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад