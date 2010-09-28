Приватный проект для Д. Константин (sytrus)

Верстка, создание фото и видеогалереи по предоставляемым макетам. Требуется специалист по Joomla, компонентам и модулям, чтобы смог переделать под требования без лишних вопросов. P.S. Просьба оценивать свои возможности сразу! Главное не переоценивать)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Некоторые доработки ВебАсист. Подробности по email.
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