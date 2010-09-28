Сделать проект на joomla согласно макетам

Сайт: www.ai-mag.ru При масштабировании картинок в некоторых случаях получаются разные размеры, что влечет за собой сбой структуры всего каталога. Какието товары занимают больше места, чем другие... кнопки "купить" на разны уровнях и т.д. Например: http://www.ai-mag.ru/category_338.html Общение в реальном ...